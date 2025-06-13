Aksaray’da Arızalı Motosikletle Seyahat Edildi

TEHLİKELİ KURYELERİN YOLCULUĞU KAMERADA

Aksaray’da bir kurye, motosikletinin arızalanmasının ardından ilginç bir yöntemle trafikte ilerledi. Olay, Bediüzzaman Caddesi üzerinde gerçekleşti ve iki motosikletli kuryenin tehlikeli yolculuğu bir başka motosikletin güvenlik kamerasına yansıdı.

KURYE AMACINA ULAŞMAK İÇİN AYAKLA İTTİ

Arızalanan motosikletine yardım etmek isteyen bir kurye, kendi motosikletini arızalı motosikletin önüne alarak sol ayağıyla itme yolunu seçti. Araç trafiğine çıkan bu iki kuryenin durumu, hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atarak kazalara davetiye çıkarıyor.

KAZA RİSKİNE RAĞMEN YOLCULUK SÜRÜYOR

Yolculuk boyunca birçok engebeli araziden geçen kuryelerin yaşadığı tehlikeler, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Tehlikeli manevralara rağmen, kuryeler kilometrelerce bu yolculuklarına devam etti. Bu durum, dikkat çekici bir şekilde trafikteki tehlikeleri gözler önüne seriyor.