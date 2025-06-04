Aksaray’da Arkadaşını Öldüren Şahıs Yakalandı

OLAYIN GECİKİŞİ VE YERİ

Aksaray’ın Gülağaç ilçesindeki Saratlı beldesinde, akşam saatlerinde meydana gelen bir olayda, alkol alan iki arkadaş arasında başlayan tartışma şiddetle sonuçlandı. Olay, saat 18.00 sıralarında gerçekleşti.

TARTIŞMA VE KAVGA ANLARI

Y.Y. (64) ve arkadaşı Veysel Tekin (43), beldenin merkezinde yer alan bir parkta alkol almaya başladı. Bir süre sonra, geçmişte yaşanan bir mesele yüzünden başlayan tartışma, alkolün de etkisiyle hızla kavgaya dönüştü. Y.Y., elindeki cam alkol şişesini Veysel Tekin’in kafasına vurdu ve şişe kırıldı. Veysel Tekin yere düştükten sonra, Y.Y. kırılan cam şişeyi kullanarak arkadaşının boğazını kesti.

OLAYIN ARDINDAN GELEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ağır yaralanan Veysel Tekin, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı şahsı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen Veysel Tekin hayatını kaybetti.

Jandarma, olayı gerçekleştiren Y.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, jandarma komando timleri beldede herhangi bir olumsuz duruma karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.