Aksaray’da Asansör Düşmesiyle Yaralanmalar Yaşandı

Olayın Gözlemlenmesi

Aksaray’da bulunan 5 katlı bir apartmanın asansör motorunu değiştirmek amacıyla 5. katın üzerine çıkan iki usta, halatların aniden boşalması neticesinde kabinle birlikte düştü. Kabin, yere çakılmadan önce şans eseri 3 kat düşerek 1. katta durdu. Olay sonucunda kabin içinde bulunan iki işçi ağır yaralanırken, olay yerinde kaos yaşandı. Bu talihsiz olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Turgut Özal Bulvarı’ndaki Viva Park evleri A Blok’ta meydana geldi.

Asansör Tamiri Süreci

Alınan bilgilere göre, binanın asansöründe meydana gelen arıza sonrasında bina yönetimi, asansör tamir bakım firmasına durumu bildirdi. Daha sonra, binaya ulaşan dört asansör ustası, yaptıkları inceleme sonrasında asansör motorunun değiştirilmesi gerektiğini tespit etti. Binanın yönetiminin onayı ile motor değişimi için çalışmalara başlandı. Asansör kabininin üzerine çıkan Burak İ. (21) ve Mustafa Ali A. (16), halatın bir anda boşalması yüzünden kabinle birlikte düştü.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Düşmeden just öncesi, asansör kabini binanın 1. kat seviyesinde durarak büyük bir gürültü meydana getirdi. Olay gerçekleştiğinde ne olduğunu anlamayan bina sakinleri, telaş içerisinde apartmana koştu. Tamir için gelen diğer iki asansör personeli, dışarıdan duruma müdahale ederek 1. kat asansör kapısını açarak mesai arkadaşlarına ulaştı. Asansörün düştüğünü öğrenen bina sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri hızla apartmanın birinci katına ulaştı. Burada yaralılara ilk müdahale gerçekleştirilip, yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla sedyelerle dışarı çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.