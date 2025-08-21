Aksaray’da Asansör Düştü, İki İşçi Yaralı

OLAYIN GELİŞİMİ

Aksaray’da bir apartmanın asansör motorunu değiştirmek üzere 5. katta asansör kabininin üzerine tırmanan iki işçi, halatların boşalmasıyla birlikte kabinle birlikte düştü. Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Viva Park evleri A Blok’ta gerçekleşti. Apartmanın asansöründe meydana gelen arızanın ardından bina yönetimi, asansör bakım firmasına haber vererek gereken müdahalenin yapılmasını sağladı.

İŞÇİLERİN DÜŞÜŞÜ

Bakım için gelen 4 asansör ustası, asansörün motorunun değiştirilmesi gerektiğini tespit etti. Bina yönetiminin onayı ile motor değişimi için çalışmalara başlandı. Burak İ. (21) ve Mustafa Ali A. (16) isimli işçiler, asansörün 5. katında kabinin üzerine çıkarak çalışmaya başladı. Halatın aniden boşalması sebebiyle kabinle birlikte düştü. Neyse ki, kabin yere çakılmadan binanın 1. kat seviyesine ulaştı.

DURUMUN HIZLI MÜDAHALESİ

Asansörün düşüşü sırasında bina sakinleri büyük bir gürültüyle durumu anlayamadı ve telaş içerisinde apartmana koştu. O sırada yine dışarıda bulunan 2 asansör tamir personeli, duruma hemen müdahale ederek 1. kat asansör kapısını açarak mesai arkadaşlarına ulaşmaya çalıştı. Asansörün düştüğünü öğrenen bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine hızla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri ise koşarak apartmanın birinci katına erişip, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sedyeye alınarak binadan çıkarıldı. Yaralılar, daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.