Aksaray’da Asansör Kazası, İki İşçi Yaralandı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Aksaray’da bir binanın 5’inci katında gerçekleşen olayda, tamir ettikleri asansörün halatının kopması sonucu içinde bulunan 2 işçi yaralandı. Düşen asansör kabini, saat 20.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binada düştü.

YARALILARIN DURUMU

Burak İbar (21) ve Mustafa Ali Akdoğan (16) isimli işçiler, arızalı asansörü tamir ettiği sırada halatın aniden kopmasıyla asansör kabininin zemine düşmesi sonucu yaralandı. Olay sonrası ihbar üzerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahale ile asansör kabininden kurtarılan işçiler, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Ali Akdoğan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Güneydoğu Asya’nın (ASEAN) Günü Kutlandı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Günü, başkentte düzenlenen bir resepsiyonla coşkuyla kutlandı.
Radoi, Galibiyetimiz İçin İyi Hazırlandık

Universitatea Craiova'nın teknik direktörü Mirel Radoi, İstanbul Başakşehir karşısında elde ettikleri 2-1'lik galibiyeti, rakiplerinin savunma açıklarını iyi kullanmalarına atfetti.

