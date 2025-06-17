Aksaray’da Balon Festivali Ertelendi

KAZA SONRASI FESTİVAL ERTELEME KARARI

Aksaray’da meydana gelen sıcak hava balonu kazası sonrası 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı. Bu olayın ardından Aksaray Ihlara Balon Festivali, 27-28 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanırken ileri bir tarihe alındı. Aksaray Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimizde 27-28 Haziran 2025 tarihlerinde yapılması planlanan Aksaray Ihlara Balon Festivali, hafta sonu yaşanan elim hadise ve pilot arkadaşımızın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 15 Haziran Pazar günü Aksaray’ın Karataş köyü yakınlarında gerçekleşti. Sabaha karşı saat 05.00 civarında, Ihlara bölgesinden havalanan sıcak hava balonlarından biri, ani rüzgar değişikliği sebebiyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Balonun inişi sırasında yaşanan kazada balon pilotu hayatını kaybederken, 12 yolcu yaralanmıştı. Bu acı olay, festivale katılacak olanların güvenliği açısından önemli bir etken oldu.