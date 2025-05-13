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Aksaray’da Bayram Öncesi Denetimler Yapıldı

DENETİMLERİ ARTIRILIYOR

Aksaray’da Kurban Bayramı öncesinde işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Aksaray Defterdarlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin ruhsat durumlarını, vergi levhalarını, alış faturalarıyla satış işlemlerini, fiş kesimlerini, fiyat etiketlerini ve haksız fiyat artışlarına dair incelemelerde bulundu.

TÜKETİCİ HAKLARI KORUNUYOR

Aksaray Ticaret İl Müdürü Ünal Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin Kurban Bayramı’na kadar kesintisiz devam edeceğini açıkladı. Tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla tüm kurumlarla birlikte sahada olduklarını belirtti.

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