Aksaray’da Bıçak Poşeti Yaraladı

OLAY YERİ VE ŞAHSIN KOŞUSU

Aksaray’da, kurban bıçağını bilettikten sonra poşete koyan bir kişinin koşarken, bıçağın poşetinin çarptığı bir vatandaşın bacağından yaralanmasıyla gündeme gelen olay, Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu A.A. (71), kurban kesebilmek için caddede bulunan bıçakçıdan bıçağını bilettikten sonra poşetine koyarak hızla evine doğru yola çıktı.

YARALANMA DURUMU VE MÜDAHALE

Kaldırımdan koştuğu sırada, A.A.’nın elindeki bıçak poşeti, aynı kaldırımda yürüyen O.S. (27) isimli gencin bacağına çarptı. Bıçağın çarpması sonucu O.S. bacağından yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı O.S., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

LAİKİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yaralanma olayının ardından, yabancı uyruklu A.A. gözaltına aldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili olarak tahkikata başladı.