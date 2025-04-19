Haberler

Aksaray’da Bıçakla Yaralama Olayı Meydana Geldi

OLAYIN GERÇEĞİ

Aksaray’da İlhan Arı, 53 yaşındaki bir erkek, otopark nedeni ile tartıştığı komşusu Ertan Ertan’ın 44 yaşında bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Olay, akşam saat 21.00 civarında Şifahane Mahallesi’nde yer alan 3200’üncü Sokakta gerçekleşti. İddialara göre, İlhan Arı ve yanında yaşayan komşusu Ertan Ertan, otoparkta araç park etme meselesinden dolayı bir tartışma yaşadı. Bu tartışma, ilerleyen saatlerde kavgaya dönüştü ve arbede sırasında Ertan, cebinden çıkardığı bıçakla İlhan Arı’yı yaraladı.

KANLI SALDIRI VE KAÇIŞ

Yaşanan olay sonrasında, İlhan Arı sol koltuk altından bıçak darbesi alarak ağır yaralandı ve kanlar içinde yere yığıldı. Ertan ise olayın hemen ardından bulunduğu yerden kaçtı. İhbar üzerine kısa sürede polis ve 112 acil sağlık ekipleri adrese yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından İlhan Arı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Arı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Polis, kaçan Ertan’ı yakalayıp gözaltına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaelispor’un Süper Lig’e Yükselişi Kutlandı

Kocaelispor taraftarları, takımlarının Süper Lig'e yükselmesini İzmit Kent Meydanı'nda büyük bir coşkuyla kutladı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı da etkinlikte yer aldı.
Haberler

Karaman’da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Karaman'da meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirirken, olayın detayları araştırılıyor. Yetkililer olaya müdahale etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.