Aksaray’da Bıçakla Yaralama Olayı Meydana Geldi

OLAYIN GERÇEĞİ

Aksaray’da İlhan Arı, 53 yaşındaki bir erkek, otopark nedeni ile tartıştığı komşusu Ertan Ertan’ın 44 yaşında bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Olay, akşam saat 21.00 civarında Şifahane Mahallesi’nde yer alan 3200’üncü Sokakta gerçekleşti. İddialara göre, İlhan Arı ve yanında yaşayan komşusu Ertan Ertan, otoparkta araç park etme meselesinden dolayı bir tartışma yaşadı. Bu tartışma, ilerleyen saatlerde kavgaya dönüştü ve arbede sırasında Ertan, cebinden çıkardığı bıçakla İlhan Arı’yı yaraladı.

KANLI SALDIRI VE KAÇIŞ

Yaşanan olay sonrasında, İlhan Arı sol koltuk altından bıçak darbesi alarak ağır yaralandı ve kanlar içinde yere yığıldı. Ertan ise olayın hemen ardından bulunduğu yerden kaçtı. İhbar üzerine kısa sürede polis ve 112 acil sağlık ekipleri adrese yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından İlhan Arı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Arı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Polis, kaçan Ertan’ı yakalayıp gözaltına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.