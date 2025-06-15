Aksaray’da Bıçakla Yaralanma Olayı

OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE KAVGAYA DÖNÜŞEN TARTIŞMA

Aksaray’da, Fatih Mahallesi 4170 Sokak’taki bir parkta yürüyen S.H.Y. (17), bilinmeyen bir nedenle karşılaştığı kişiyle tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan sözlü sataşma, kısa sürede kavgaya dönüştü; bu esnada S.H.Y. bıçaklı saldırıya uğradı.

YARALANAN GENCİN TEDAVİSİ

Tartışma sırasında S.H.Y., sol bacağından yaralandı ve kanlar içinde yere düştü. Olayın ardından şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Yaralı genç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre S.H.Y.’nin sağlık durumu iyi.

POLİSİN SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Saldırganın kimliğini tespit etmek için polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.