Aksaray’da Bıçaklama Olayı Gerçekleşti

OLAYIN GEÇMİŞİ

Aksaray’da bir tartışma sonrasında bıçaklama olayı meydana geldi. Cebrail Can Ç. (23) ile Sedat T. arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma hızla bir kavgaya dönüştü. Sedat T., bu kavgada yanında taşıdığı bıçağı çıkararak Cebrail Can Ç.’yi kalçasından bıçakladı. Saldırının ardından Sedat T., olay yerinden kaçarken, mahalledekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

OLAY YERİNDEKİ GÜVENLİK GÜÇLERİ

İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olan Cebrail Can Ç., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye yetiştirilirken sedyeyle taşındığı sırada basın mensuplarını gören Cebrail Can Ç., onlara küfrederek tepki gösterdi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Olayla ilgili olarak Sedat T. ise, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.