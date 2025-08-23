Aksaray’da Bıçaklama Olayı Yaşandı

OLAYIN DETAYLARI VE KOVALAMACA

Aksaray’da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak yaralayan bir şahıs, bekçilerin kovalamacası sonucunda hızla yakalandı. Şahsın, bekçilere “Denetimli insanım, beni yakma” dediği öğrenildi. Olay, Eski Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. 25 yaşındaki Mustafa Y. ile Hüseyin Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. İddialara göre, bu tartışma esnasında Hüseyin Ş. elindeki bıçakla Mustafa Y.’yi yaraladı.

MAHALLE SAKİNLERİNİN İHBARI

Bıçaklama olayının ardından kavga devam ederken, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bekçilerin olay yerine gelmesiyle panikleyen Hüseyin Ş., elindeki bıçakla kaçmaya başladı ancak yaşanan kovalamaca sonucunda kısa sürede yakalandı. Bu kovalama ve zanlının yakalanma anı, kameralar tarafından kaydedildi.

ZANLININ TUTUMU VE GÖZALTINA ALINMASI

Gözaltına alınmak istenen Hüseyin Ş., bekçilere karşı zorluk çıkardı ve denetimli serbestliğinden yararlandığını belirterek, “Denetimli insanım, beni yakma” diye bağırdı. Ayrıca, olay yerine gelerek kendisini sakinleştirmeye çalışan akrabasına da kafa atarak darp etti. Bekçi ve polislere karşı direnen şahıs, güçlükle gözaltına alındı.

YARALININ DURUMU

Olayda yaralanan Mustafa Y. ise, olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.