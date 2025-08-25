Aksaray’da Bıçaklanan Genç Tepki Gösterdi

OLAYIN MECBURİYETİ

Aksaray’da bir kişinin tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanması olayı meydana geldi. Bıçaklanma anı, o sırada durumu görüntüleyen basın mensuplarına da yansıdı. Olayla ilgili olarak saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

OLAYIN DETAYLARI

Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokak’ta gerçekleşen olayda, Cebrail Can Ç. (23) ile Sedat T. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı bir tartışma yaşandı. Çıkan tartışma, kısa bir süre içinde kavgaya dönüştü. Bu esnada Sedat T., yanındaki bıçağı çıkararak Cebrail Can Ç.’yi kalçasından bıçakladı. Sedat T. olay sırasında kaçarken, mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KURBANIN TEPKİSİ VE TEDAVİSİ

Polis ve sağlık ekipleri, ihbar sonrası olay yerine hızla sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastaneye girişi sırasında sedyede yatan Cebrail Can Ç., gazetecileri fark ettiğinde küfrederek tepki gösterdi. Yapılan tedavinin ardından yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili bir tahkikat başlattı.