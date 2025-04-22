Aksaray’da Bisikletli Çocuğa Araç Çarptı

KAZA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Aksaray’da bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Afganistan uyruklu 14 yaşındaki Ruhullah Sadat’ın yaralandığı kaza görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 17 Nisan’da saat 14.00 sıralarında, Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi üzerinde gerçekleşti. 38 yaşındaki Hüseyin Özbağ’ın yönetimindeki 42 AYN 443 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Piri Mehmet Paşa Ortaokulu’nda 8’inci sınıf öğrencisi olan Ruhullah Sadat’a çarptı.

YARALANAN ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

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Olayın ardından ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sadat, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı öğrencinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın, Sadat’ın teneffüs sırasında evine gittiği ve okula dönerken gerçekleştiği belirtildi. Polis, kaza sonrası sürücü Hüseyin Özbağ’ı gözaltına aldı fakat ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bilgisi geldi.

GÖRÜNTÜLER KAZANIN DETAYLARINI ORTAYA KOYDU

Kazaya ait görüntüler de gün yüzüne çıktı. Bu görüntülerde, Sadat’ın refüjü aşarak bisikletiyle yoldan geçmeye çalıştığı anda otomobilin çarpması yer alıyor. Olayın detayları, hem bölge sakinleri hem de yetkililer tarafından dikkatle inceleniyor.