Aksaray’da Çalınan Traktör Bulundu

HIRSIZLIK OLAYI GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN AÇIĞA ÇIKARILDI

Aksaray’da çalınan traktörün peşine düşen JASAT ekipleri, hem traktörü buluyor hem de onu çalan ve aranmaları olan iki şüpheliyi yakalıyor. Olay, Aksaray’ın Ağaçören ilçesine bağlı Hüsrev köyünde gerçekleşiyor.

MAĞDURUN İHBARI İLE HAREKETE GEÇİLDİ

Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan Ü.D. gece yarısı traktörünün bahçe içinde olmadığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak hırsızlık ihbarında bulunuyor. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olay yerine gelerek mağdur bireyden bilgi topluyor. Ardından, Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde çalınan traktörün peşine düşüyor.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yapılan araştırmalar sonucunda çalınan traktör, Ağaçören ilçesi Karapınar Yaylası yakınlarında kaza yapmış bir durumda bulunuyor. Ekiplerin sürdüğü iz çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştiren kişilerin B.B. ve T.D. olduğu belirleniyor. B.B., traktörün kaza yaptığı arazide yakalanarak gözaltına alınıyor, diğer şüpheli T.D.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

CEZA HİKMİ ŞAHISLARI BEKLİYOR

Yapılan sorgulamalarda, B.B. hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğreniliyor. Ayrıca, T.D. hakkında silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Gözaltına alınan B.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk ediliyor ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Firari durumda olan T.D.’nin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.