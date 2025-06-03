Aksaray’da Çalınan Traktör Bulundu, Şahıslar Yakalandı

ÇALINAN TRAKTÖR VE HIRSIZLARIN YAKALANMASI

Aksaray’da çalınan bir traktörün peşine düşen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, traktörü bulmanın yanı sıra hırsızlık olayını gerçekleştiren iki şahsı da yakaladı. Olay, Aksaray’ın Ağaçören ilçesine bağlı Hüsrev köyünde gerçekleşti. Ü.D. isimli yerel bir vatandaş, gece geç saatlerde bahçesinde traktörünü bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak hırsızlık ihbarında bulundu.

JASAT EKİPLERİNİN İNCELEMELERİ

Hızla olay yerine ulaşan JASAT ekipleri, mağdur vatandaşla görüşerek gerekli bilgileri topladı. Ardından, Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde çalınan traktörün izini sürmeye koyuldular. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, çalınan traktör Ağaçören ilçesi Karapınar Yaylası civarında bir tarlada kaza yapmış halde bulundu. Ekiplerin sürdüğü iz takip çalışmaları neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların B.B. ve T.D. olduğu tespit edildi.

B.B. YAKALANDI, T.D. FIRARDA

B.B. isimli şahıs, traktörün kaza yaptığı arazide yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, diğer şüpheli T.D.’yi de yakalamak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Yapılan sorgulamalar sonucunda, B.B.’nin hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay, T.D.’nin ise silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan B.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer firari şahıs T.D.’nin yakalanmasına yönelik operasyonlar ise sürüyor.