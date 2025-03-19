Aksaray’da Çalıntı Motosiklet Yakalandı

POLİS UYGULAMASI SONRASINDA ÇALINTI MOTORSEL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Aksaray’da gerçekleştirilen motosiklet kontrolü sırasında, şüpheli bir motosiklet durduruldu ve bu motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Sürücü gözaltına alınırken, motosiklet otoparka çekildi. Olay, Aratol Mahallesi’nde meydana geldi.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Edinilen bilgilere göre, Aratol Mahallesi’nde uygulama gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, plakasız motosikletle ilerleyen Y.Ö. (24) isimli sürücüyü şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kontrol sırasında sürücünün ne bir ehliyeti ne de bir ruhsatı olduğu belirlendi. Bu durumun ardından, motosikletin şase numarasından sorgulama yapıldı.

ÇALINTI KAYDI TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri, motosikletin 2023 yılına ait çalıntı kaydının olduğunu ve arandığını tespit etti. Belgelerini ve evraklarını ibraz edemeyen sürücü gözaltına alındı. Motosiklet ise çekici ile otoparka götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.