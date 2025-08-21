Haberler

Aksaray’da Çığlıklar Halkı Sokağa Döküyor

GECE YARISI ÇIĞLIKLAR

Aksaray’da gece yarısı, Atatürk Bulvarı üzerindeki Kent Park’tan gelen yüksek sesler halk arasında büyük bir paniğe yol açtı. “Tecavüz ediyorlar, yardım edin” diye bağırarak çığlık atan kadın, etraftaki vatandaşları ürküttü. Çığlıkları duyan bazı kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi, diğerleri ise kadının çığlığına kayıtsız kalmayarak yanına koştu.

KADINDAN BEKLENMEDIK TEPKİ

Yardım için yanına giden bir genç, beklemediği bir olayla karşılaştı. Kadın, ona itip kakarak ve tekme atarak saldırdı. Ayrıca, diğer yardım etmeye çalışan kişilere de tehditler savurdu. Etraftakilere “Yaklaşma” diyerek hakaretler eden kadın, sürekli elindeki telefonla birilerini aramaya devam etti. Olay anı cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, ardından gelen polis ekipleri kadınla ilgilenerek onu polis merkezine götürdü.

Seydikemer Yangını Kontrol Altına Alındı

Seydikemer'de ormanlık bir alanda meydana gelen yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Olay yerine birçok ekip sevk edildi.
İsrail, Gazze’yi İşgal Etme Niyeti Taşıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakerelere başlayacaklarını belirtmesine rağmen, Hamas ile ateşkes sağlansa dahi Gazze'yi işgal edeceklerini açıkladı.

