Aksaray’da Çığlıklar Halkı Sokağa Döküyor

GECE YARISI ÇIĞLIKLAR

Aksaray’da gece yarısı, Atatürk Bulvarı üzerindeki Kent Park’tan gelen yüksek sesler halk arasında büyük bir paniğe yol açtı. “Tecavüz ediyorlar, yardım edin” diye bağırarak çığlık atan kadın, etraftaki vatandaşları ürküttü. Çığlıkları duyan bazı kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi, diğerleri ise kadının çığlığına kayıtsız kalmayarak yanına koştu.

KADINDAN BEKLENMEDIK TEPKİ

Yardım için yanına giden bir genç, beklemediği bir olayla karşılaştı. Kadın, ona itip kakarak ve tekme atarak saldırdı. Ayrıca, diğer yardım etmeye çalışan kişilere de tehditler savurdu. Etraftakilere “Yaklaşma” diyerek hakaretler eden kadın, sürekli elindeki telefonla birilerini aramaya devam etti. Olay anı cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, ardından gelen polis ekipleri kadınla ilgilenerek onu polis merkezine götürdü.