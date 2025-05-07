Aksaray’da Çilek Fidesi Desteği Verildi

ÇİLEK ÜRETİCİLERİNE DESTEK VERİLDİ

Aksaray’da çilek dikiminde bulunan üreticilere çilek fidesi ve malzeme desteği sağlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen törende, “Çilek Üretimini Geliştirme Projesi” çerçevesinde yüzde 50 hibeli olarak 16 bin 500 çilek fidesi üreticilere dağıtıldı.

VALİ’DEN ÇİFTÇİLERLE İLETİŞİM VURGUSU

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, köy köy gezerek çiftçilerle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti. Aksaray’ın topraklarının son derece değerli olduğunu ve bu toprakları en verimli şekilde kullanmayı hedeflediklerini dile getiren Kumbuzoğlu, “İstiyoruz ki insanlar doğduğu yerde doysun. Köylerde dolaşarak muhtarlarımız ile birlikte hareket ediyoruz. Hem büyük üretim yapmamız, hem de çilek, mantar gibi farklı ürünler üretmemiz şart. Diğer illeri de takip etmeli ve Aksaray’daki eşsiz toprakların potansiyelini araştırmalıyız” dedi.