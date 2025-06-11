Aksaray’da Demirle Hastaneye Götürüldü

OKULUN BAHÇESİNDE KORKULUK DEMİRİNE SAPLANAN ÇOCUK

Aksaray’da meydana gelen olayda, okul bahçe duvarındaki korkuluk demiri koluna saplanan 13 yaşındaki A.E. hastaneye kaldırıldı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Akşemsettin Ortaokulu bahçesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, A.E., arkadaşlarıyla beraber okul bahçesinin kenarında oyun oynuyordu ve bahçe duvarına çıkma isteğiyle ucu sivri korkuluk demirlerinden tutarak yukarı çıkmaya çalıştı. Ancak aniden dengesini kaybederek boşluğa düştü ve düştüğü sırada koluna korkuluk demiri saplandı.

YARDIM ÇIĞLIĞI VE HIZLI MÜDAHALE

Çocuğun acı dolu feryatları çevredekilerin dikkatini çekti ve durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Gelen ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla yönlendirildi. Güvenlik önlemleri alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çocuğun kurtarılması için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri, çocuğun koluna saplanan demirin bağlantılarını kesmek için kesici alet kullanarak hızlı bir şekilde müdahale gerçekleştirdi. Çocuk, sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, itfaiye ekipleri saplanan demir ile müdahale ederek A.E.’yi kurtardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansa taşınan A.E., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Hastanede kolundaki demir çıkarılan A.E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay, okul çevresinde büyük bir endişeye yol açtı.