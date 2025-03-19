Aksaray’da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Aksaray’da, 88 yaşındaki bir vatandaşı “polisiz” diyerek kandırıp dolandıran 10 kişilik bir dolandırıcılık çetesi, Aksaray Polisi’nin titiz çalışmalarıyla etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonda, döviz ve gayrimenkul olarak toplamda 42 milyon TL’lik dolandırıcılık olayının önüne geçildi. Operasyonun anları, telsiz anonslarıyla ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Bu operasyon, Fatih Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

YAŞLI ADAM DOLANDIRILDI

88 yaşındaki M.Y., dolandırıcılar tarafından yapılan aramalarda kendilerini polis olarak tanıtarak, adının terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle banka hesabında bulunan 87 bin 500 Euro’yu çekmesi için ikna edildi. Dolandırıcılık planına güvenen M.Y., telaşla bankaya giderek parayı nakit çekti. Dolandırıcılar, yaşlı adamı sürekli telefonla arayıp onu yalnız bırakmadı ve M.Y.’yi Aksaray’a bağlı Taşpınar beldesi yol ayrımında buluşmaya çağırdı. Burada dolandırıcılar, M.Y.’nin elindeki parayı alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam, hemen polisi arayarak yardım istedi.

POLİS İLE İŞBİRLİĞİ

İhbar üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği, olay hakkında bilgi alarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Bu süreçte, dolandırıcılar tekrar yaşlı adamı arayarak, 32 milyon TL değerindeki gayrimenkulleri satmasını ve diğer banka hesabındaki 150 bin Euro’yu çekip getirmesini talep etti. Polisle iş birliği yapan M.Y., polisin talimatları doğrultusunda gayrimenkulleri satışa çıkardı.

DOLANDIRICILARA PUSU KURULDU

İki gün geçen süre zarfında gayrimenkuller satılmadı ve dolandırıcılar yeniden arayarak acil satış yapması gerektiğini söylediler. M.Y., dolandırıcılara parayı teslim etmek için bir buluşma düzenledi. Şanlıurfa’da yaşayan şebeke üyelerinden 3 kişi, parayı almak için Aksaray’a geldi. 150 bin Euro ile yakalanan 3 dolandırıcı polis tarafından gözaltına alındı.

ŞEBEKE ÜYELERİ YAKALANDI

Olay sonrası, şebekenin diğer üyelerinin peşine düşen polis, Şanlıurfa’da 7 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi ve 7 kişiyi gözaltına aldı. 10 kişilik dolandırıcılık çetesi tamamıyla çökertildi. Şüphelilerin yakalama anları güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan şahıslar, Aksaray’a getirildi ve adli işlemler sonrasında 6 kişi tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dolandırıcılara ait 13 cep telefonu ve 10 sim karta da el konuldu.

Emniyet, “Kendisini polis, avukat, hakim veya savcı olarak tanıtan, adınız FETÖ, terör örgütü ve cinsel suçlar gibi olaya karıştığı iddialarıyla sizleri korkutan ve para isteyen şahıslara inanmayın” diyerek bir uyarıda bulundu.