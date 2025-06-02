Aksaray’da Dolu, Tarımı Olumsuz Etkiledi

DOLU YAĞIŞI AKSARAY’DA TARIMI ETKİLEDİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aksaray’da meydana gelen dolu yağışının tarımı ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Bayraktar, “Pazar günü öğle saatlerinde ilk dolu yağışı gerçekleşmiş ve 3 bin 500 dekarlık alanı etkilemiş. Özellikle hububat ve patates ürünleri zarar görmüş. İkinci dolu afeti de pazar günü saat 17.00 civarında olmuş ve bu da Sultanhanı bölgesinde 45- 50 bin dekarlık alanı etkilemiş. Çoğu ürünümüze de zarar vermiş” dedi.

NATURAL AFETLER TARIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Şemsi Bayraktar, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde dolu yağışından etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında yaptığı açıklamada, “Ülkemizde yaşadığımız doğal afetler, tarımsal üretime olumsuz etki yapıyor. Mevsimsel kaymalar yaşamaya başladık. Maalesef kışın, sonbaharı yaşadık, gerekli yağışları alamadık. İlkbaharda da kışı yaşadık. Özellikle nisan ayında meydana gelen kar yağışı ve ardından yaşadığımız don olayı, Türkiye’nin 65 ilinde özellikle meyvelerimize çok zarar verdi. Bu bölge de zarar gördü” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, dolu yağışı sonrası tarım sektöründeki ürünlerin etkilenmeye devam ettiğini belirterek, “Aksaray da bu don felaketinden zarar gördü. Sadece don olayı değil, dönem dönem yaşadığımız kuraklık, sel, hortum, aşırı yağışlar, aşırı rüzgar tarımda bitkisel üretime zarar verdi. İlk dolu yağışı 3 bin 500 dekarlık alanı etkilemişken, ikinci dolu yağışı 45-50 bin dekarlık alanı etkiledi. Arpa, buğday, yonca, şeker pancarı ve mısır üretimi olumsuz etkilendi. Dolu afetinden zarar gören üreticilerimize kesinlikle yardım yapılması gerekiyor” diye konuştu.