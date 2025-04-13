Aksaray’da Ehliyetsiz Araç Kullanımı Ceza

EHLIYETSİZ ARAÇ KULLANAN GENCE CİDDİ CEZA

Aksaray’da ehliyetsiz olarak araç kullanan 17 yaşındaki bir gence, trafik ekipleri tarafından 37 bin 354 lira para cezası kesildi. Olay, gece yarısı E-90 Aksaray – Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir tesiste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek amacıyla Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, gece gündüz farklı alanlarda denetim ve uygulamalar gerçekleştirmekte.

DENETİM SIRASINDA YAKALANDI

Gece yarısı bir tesiste denetim yapan bölge trafik ekipleri, çıkış yapmak isteyen 68 EA 708 plakalı aracı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü sırasında İ.D. isimli 17 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Ekipler, genç sürücüyü araçtan indirerek kontağı aldı. Genç sürücüye 18 bin 677 lira, aracın ruhsat sahibine de 18 bin 677 lira olmak üzere toplamda 37 bin 354 lira ceza uygulandı.

İŞLEMLERİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Ceza işlemlerinin ardından genç sürücü serbest bırakıldı. Olay yerine çağrılan araç ruhsat sahibine de otomobil teslim edildi. Bu tür denetimlerin, trafik güvenliğini artırmaya yönelik olarak devam edeceği bildiriliyor.