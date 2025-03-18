Aksaray’da Ehliyetsiz Sürücülere Ağır Ceza

POLİSİN GÖZÜ MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNDE

Aksaray’da, egzoz patlatan motosiklet sürücülerine yönelik dikkat çekici bir operasyon gerçekleştirildi. Polis, genç motosikletlilere baskın yaparak abartı egzozdan ve ehliyetsiz sürüşten toplamda yaklaşık 65 bin lira ceza kesiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte trafikte artan motosiklet sürücülerine karşı, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şehir genelinde geniş çaplı uygulamalar yapıyor. Bu uygulamalar, gündüz olduğu kadar gece de devam ediyor ve motosiklet sürücülerinin takibi sürdürülüyor.

HALKIN HUZURUNU SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR

Trafik ekipleri, yaşanan kazaların önlenmesi ve halkın huzur ile güvenliğini sağlamak adına aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Gece saatlerinde de mahalle ve çarşı bekçileriyle birlikte motosiklet sürücülerinin peşine düşen ekipler, “abartı egzoz” kullanarak gürültü kirliliğine neden olan ve ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücüleri tespit ediyor. Son olarak, Cumhuriyet Mahallesi TOKİ konutlarında 3 motosiklet sürücüsüne baskın yapıldı.

BASKINDA TESPİTLER YAPILDI

Yapılan denetimlerde, polis ekipleri 2 motosikletin abartılı egzoz kullandığını belirledi. M.C., F.E.F. ve M.S. isimli sürücüler, ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ve abartı egzoz nedeniyle ceza aldı. Motosikletlerin ise ehliyetli yakınlarına teslim edildiği öğrenildi. Bu tür uygulamalar, trafikteki güvenliği artırmayı hedefliyor.