Aksaray’da Fırında Unutulan Kek Yangın Çıkardı

FIRINDA UNUTULAN KEK YANGINA NEDEN OLDU

Aksaray’da yaşlı bir adam fırına kek koyduktan sonra dışarı çıkınca mutfağı kül oldu. Yaşanan olayda dumanlar eve hâkim olurken, itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Olay, Ereğlikapı Mahallesi’nde bulunan 5 katlı Kutlu Apartmanı’nın giriş katında, 72 yaşındaki Abdullah M.’ye ait evde gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ KEK

Edinilen bilgilere göre Abdullah M., kek yapmak için mutfağına girip fırına keki koyduktan sonra dışarı çıktı ve bir süre geri dönmedi. Bir süre sonra fırında unutulan kek yanmaya başladı. Fırının alev almasıyla birlikte daire dumanla doldu ve çok geçmeden dumanlar apartmanı sararak panik yarattı. Apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Evde kimse olmadığından dolayı itfaiye ekipleri apartmanı tahliye ederken aynı zamanda kapıyı kırarak içerideki yangına müdahale etti. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü, mahalle sakinleri ise rahat bir nefes aldı. Yangında fırında yanan kek kalıbı da ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Şans eseri bu olayda kimsenin etkilenmediği öğrenildi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.