Aksaray’da Genç, Oyuncak Tabancayla Tedirginlik Yarattı

GENÇ BUNALIMA GİRDİ, POLİSE VE KENDİNE TABANCA DOĞRULTTU

Aksaray’da bunalıma giren bir genç, oyuncak tabancayla pencereden hem kendisine hem de polise tehditte bulundu. Tabancanın oyuncak olduğu bilgisi bulunmayan polis, duruma müdahale ederek çelik yeleklerini giyip evin içine girmeye çalıştı. O sırada odadan çıkan genç, polislerin beklenmedik müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Bu olay, Paşacık Mahallesi 1613 Sokak’taki Sahra Apartmanı’nın 1. katında gerçekleşen bir durumdu.

23 YAŞINDAKİ GENÇ, KENDİSİNİ KİLİTLEDİ

Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki B.İ. adlı genç, ailesiyle yaşadığı evin odasına kendini kilitledi. Öncelikle oda içerisinde yüksek sesle bağıran genç, ardından eline aldığı oyuncak tabancayla pencereden dışarı çıkarak bağırmaya başladı. Pencereden elindeki silahla dışarıyı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi.

POLİSİN ACİL MÜDAHALESİ VE İKNA ÇABALARI

Olay yerine gelen polis ekipleri, gencin elindeki silahın oyuncak olduğunu bilmediği için geniş güvenlik önlemleri almak zorunda kaldı. Elindeki tabancayı yönlendiren genç, polisleri tedirgin etmeye başlayınca, polisler çelik yelek giydi. “Allah’ın oğlu musun da derdime derman olacaksınız?” sözleriyle polis ekiplerine saldıran B.İ., bunların yanı sıra, “Ben cehennemimi oluşturmuşum zaten, siz beni kurtaramazsınız,” diyerek söylemlerini sürdürdü. Polis ekiplerinin ikna çabalarına yanıt vermeyen genç, bir ara ellerini semaya açarak dua etti.

GENÇ, APANSIZ BİR MÜDAHALE İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Gencin pencereden tekrar içeri girmesiyle birlikte, çelik yelekli sivil polisler, gencin ailesinin kapıyı açmasıyla daireye girerek pusuya yattı. Odadan çıkmasını bekleyen polisler, genç odasından çıktığında aniden müdahale ederek onu etkisiz hale getirmeyi başardı. Şahıs yere yatırılarak kelepçelenip üst araması yapıldı. Bağırmayı sürdüren genç, kelepçelendikten sonra ayağa kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİNE YÖNELİK SÖYLEDİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Gözaltına alınan genç, apartmandan çıkarılırken hâlâ bağırmaya devam etti. Merdivenlerden inerken “Hepinizi Allah’a şikayet edeceğim” diyen B.İ., kendisini çekmeye çalışan basın mensuplarına da “Çekmeyin” diyerek tepki gösterdi. Polise saldırdığı dönemde söylediklerini unutan genç, dışarı çıkarıldığında “Ağabey ben kötü bir insan değilim. Annem ile bir görüşeyim gitmeden” ifadelerini kullandı.

OYUNCAK TABANCA YETİŞTİRİLDİ

Ele geçirilen tabancanın oyuncak olduğu polis tarafından belirlendi. Gözaltına alınan B.İ., ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Şahsa, ifadesinin ardından Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari işlem yapıldı.