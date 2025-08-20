Haberler

Aksaray’da Gençler Kavga Etti, Yaralı Var

GENÇLER ARASINDA TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Aksaray’da iki genç grup arasında çıkan bir tartışma hızlıca kavgaya dönüşüyor. Olayda bir genç elinden yaralanıyor. Müdahale için olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alırken, ambulansın kapısında bekleyen yaralının arkadaşı sağlık görevlilerine “Bir şey olmaz ondan pansuman yapın gönderin” diyerek ilginç bir talepte bulunuyor.

OLAY YERİNDEKİ PANİK VE ŞAŞKINLIK

Olay, Fatih Mahallesi Pazar Semt Pazarı çevresinde meydana geliyor. İki grup arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma başlıyor. Kısa sürede kavgaya dönüşen bu olayın seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildiriyor. Acil ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor.

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis, kavgaya karışan gençleri ayırıyor ve olay yerindeki herkes tek tek Genel Bilgi Taramasından geçiriliyor. Yaralı gence sağlık ekipleri müdahale ederken, arkadaşının yarasına bakan genç, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye yine ilginç sözler ekliyor. Bu esnada basın mensubuna da “İnşallah çekmiyorsundur” diyerek imalı bir konuşma yapıyor.

Ambulans içerisindeki tedavi süreci tamamlanan yaralı genç taburcu ediliyor. Olay sonrasında polis, incelemeler yaparak şikayetçi olunmaması nedeniyle gençleri olay yerinden uzaklaştırıyor ve durumu normale döndürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe Ve Benfica Berabere Kaldı

Benfica'nın oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe maçında 77 dakika boyunca sahada yer aldı ve oyundan çıktığında teknik direktör Jose Mourinho ile el sıkıştı.
Haberler

Sinop’taki Şehit Aileleri Çanakkale’ye Gidiyor

Sinop'ta düzenlenen 'Torunları Ecdadıyla Buluşuyor Projesi' kapsamında, şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'ye seyahat etti. Katılımcılar, kahramanları anma fırsatı bulacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.