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Aksaray’da Güvenli Uygulamalar Devam Ediyor

ASAYİŞ VE TRAFİK EKİPLERİ UYGULAMALARINA DEVAM EDİYOR

Aksaray’da asayiş ve trafik ekipleri, bekçilerle birlikte çeşitli bölgelerde huzur ve güven uygulamaları gerçekleştiriyor. Şehrin genelinde halkın güvenliğini sağlamak ve olumsuz durumlardan kaçınmak adına İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ve trafik şubesi ekipleri, bekçilerle birlikte şok uygulamalar yapıyor.

UYGULAMALAR GECE YARISINA KADAR SÜRÜYOR

Aksaray’da sürdürülen bu uygulamalar özellikle akşam saatlerinde ve gece yarısında yoğunlaşırken, ekipler şehirdeki en uzak noktalara kadar gidiyor. Uygulamayı gören araçlar denetim noktalarından kaçabileceğinden, polis ekipleri tüm yan yolları kapatarak sıkı bir kontrol sağlıyor. Yoldan geçen araçlar durdurulup detaylı bir şekilde aranarak, sürücü ve yolcular Genel Bilgi Taraması’na tabi tutuluyor.

ARAÇLAR ÜZERİNDE KONTROLLER YAPILIYOR

Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, araç plakaları sorgulanarak abartı egzoz ve cam filmi kontrol ediliyor. Uygulamanın, gece boyunca farklı noktalarda devam edeceği belirtiliyor. Aksaray’da yapılan bu uygulamalarla halkın huzuru ve güvenliği artırılmaya çalışılıyor.

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