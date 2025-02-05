Aksaray’da Hastanede Serum Sonrası Ölüm

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ VE HASTANEYE İLGİLİ ŞİKAYETLER

Sahibe Genç, 23 Ocak tarihinde saat 21.00 sıralarında soğuk algınlığı ile özel bir hastaneye başvurdu. Burada serum tedavisi uygulanan Genç, bir süre sonra durumu kötüleşti. Doktorların müdahale etmesine rağmen, 5 çocuk annesi Sahibe Genç kurtarılamadı. Olay sonrasında Genç’in oğlu Ercan Genç, durumu savcılığa bildirerek suç duyurusunda bulundu.

ANEMİN DURUMUNA İLİŞKİN ŞİKAYETLER

Ercan Genç, annesinin rahatsızlanarak özel hastaneye götürüldüğünü belirtti: “Annemin tansiyonu ölçüldü, tansiyonu yüksek çıktı. Tansiyonu dengelensin diye dil altı ilaç verildi. ‘Tansiyon dengelensin bir serum takalım’ dediler. Tansiyonu dengelenmeden anneme serum takıldı” dedi. Ercan, tüm bu süreçte hastane personelinin olaya yaklaşımına şaşırdığını da ifade etti.

Kalıcı hasar oluşmadan önce annesi ile birlikte vakit geçirdiğini anlatan Ercan, “Serum bitene kadar biz annemle konuştuk ve şakalaştık. Annem serum bitince ‘beni eve götür’ dedi. Ben hemşireye, annemi çıkartın dedim. Dışarı çıkıp arabayı çalıştırdım ve geri döndüğümde annem fenalaşmıştı. Yüzü morarmış ve ağzı şişmiş haldeydi” diye ekledi.

ADALET BEKLENTİSİ

Ercan Genç, olayın ardından “Serumu kapatın, bu serumdan oldu” şeklinde müdahale etmeye çalıştığını ancak izin verilmediğini söylerken, annesinin gözleri önünde fenalaşarak yaşamını yitirdiğini belirtti. “Şikayetçi ve davacıyım. Adaletten bu konuda gerekenin yapılmasını istiyorum. Hepimiz şu anda perişan durumdayız” açıklamasında bulundu. Hastane sahibi, ailenin evine gelerek başsağlığı dileklerinde bulundu. Genç ailesi, Adli Tıp sonuçlarını bekliyor ve olaya dair gerekli adli süreçlerin başlatılacağını ifade ediyor.