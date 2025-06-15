Aksaray’da Havuza Düşen Asaf Kurtarıldı

HAVUZA DÜŞEN ÇOCUĞUN KALBİ TEKRAR ÇALIŞTIRILDI

Aksaray’da, akrabalarını ziyarete giden ailenin çocuğu Asaf Gökkaya, evin önündeki havuza düştü. Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Yanyurt köyünde gerçekleşti. Ali ve Fadimana Gökkaya çifti, akrabaları Ahmet Gökkaya’yı ziyaret etmek üzere yola çıktı. Çiftin küçük oğlu Asaf, oyun oynarken dengesini kaybederek havuza düştü.

AİLE ÜYELERİ ÇOCUĞU KURTARDI

Asaf’ın havuza düştüğünü fark eden aile bireyleri, çocuğu hemen sudan çıkardı. Durum acil olduğundan ihbarda bulunuldu ve jandarma ile sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, geldiklerinde Asaf’ın duran kalbini tekrar çalıştırmayı başardı. Küçük çocuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı.

Asaf’ın durumunun ciddiyeti sebebiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Hastaneye gelen Gökkaya çifti, yaşadıkları durum karşısında büyük bir üzüntü içindeydi ve gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Olayla ilgili incelemeler henüz devam ediyor.