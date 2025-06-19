Aksaray’da Huzur Ve Güven Uygulaması Yapılıyor

UYGULAMALARLA HUZUR VE GÜVEN SAĞLANIYOR

Aksaray’da asayiş ve trafik ekipleri, bekçilerle birlikte şehrin birçok yerinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştiriyor. Halkın güvenliğini temin etme ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçme amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, bekçilerle birlikte şok uygulamalar yapıyor. Bu uygulamalar şehir genelinde sürüyor ve özellikle akşam saatlerinde artış gösteriyor. Ekipler, Aksaray’ın en ücra bölgelerinde bile bu uygulamaları sürdürüyor.

DENETİM BÖLGELERİNDE POLİS TEDBİRLERİ

Uygulamayı gören araçların kaçma girişiminde bulunması nedeniyle, denetim noktalarında tüm ara yollar polis ekipleri tarafından kapatılıyor. Yoldan geçen araçlar durdurularak detaylı aramaya tabi tutuluyor. Sürücüler ve yolcular, Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçiriliyor. Ayrıca, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin de dahil olduğu bu uygulamalarda, araç plakaları sorgulanarak, abartı egzoz ile cam filmi kontrolleri yapılıyor. Uygulamaların gece boyunca farklı noktalarda devam edeceği belirtiliyor.