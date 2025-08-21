Aksaray’da İki Araç Çarpıştı, 7 Yaralı

OLAYIN DETAYLARI

Aksaray’ın Eskil ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda toplam 7 kişi yaralı duruma düştü. Olay, Eşmekaya-Eskil karayolunun Böğet köyü kavşağında gerçekleşti. A.D’nin kullandığı 68 AEA 982 plakalı otomobil ile F.Ş’nin kullandığı 06 AEC 75 plakalı otomobil çarpıştı.

KAZANIN SONUCU VE YARALILAR

Kaza sonrasında araçlar mısır tarlasına savruldu. Olayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucunda sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahale sonrasında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.