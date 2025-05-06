Aksaray’da İki Araç Çarpıştı, Bir Ölü

KAZA SONUCU ÖLÜM VE YARALANMA

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Türkan Yıldız (41) yönetimindeki 68 AAP 694 plakalı otomobil, Sarıkaraman köyü yakınlarında A.E. (60) idaresindeki 68 FA 615 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucunda sürücü Yıldız ve yanında bulunan Y.E. (41) ile A.E. (16) yaralandı.

AİLELERİ ÇAĞIRDI

Kaza haberinin ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslar aracılığıyla Ortaköy Devlet Hastanesine götürüldü. Ne yazık ki, tedavi altına alınan Türkan Yıldız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.