Aksaray’da İki Araç Çarpıştı, Sekiz Yaralı

KAZA VE YARALILAR HAKKINDA BİLGİLER

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 2’si ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen araçlarda sıkışan 4 kişi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, Aksaray – Nevşehir Karayolu üzerindeki Camiliören kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Aksaray’dan Nevşehir yönüne giden C.D. (26) yönetimindeki 68 AAS 275 plakalı Volkswagen, Yalman köyü kavşağında dönüş yapmak isteyen E.C.İ. (30) yönetimindeki 07 BRF 363 plakalı Citröen marka otomobille çarpıştı.

OLAY ANINI AÇIKLAYAN DETAYLAR

Çarpışmanın sonucunda Volkswagen otomobil, yaklaşık 3 metre derinliğindeki şarampole takla atarak düştü. Diğer araç ise refüje çıkarak takla attı. Kazada, sürücülerle birlikte E.K. (24), Ö.K. (9), S.K. (20), Z.K. (14), Y.K. (9), M.S. (26) olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE HASTANEYE KALDIRILAN YARALILAR

Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ve polis ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak Nevşehir istikametine trafiği kapattı. Sıkışan 4 yaralı, kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine taşındı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan S.K. ve Alman uyruklu M.S.’nin sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat süreci başlatıldı.