Aksaray’da İki Araç Çarpıştı, Yaralı Yok

TRAFFİK KAZASI AYDINLATILDI

Aksaray’da gerçekleşen kavşak kazasında iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda bir araç hurdaya dönerken, kazada yaralanan kişi olmaması sevindirici bir durum. Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi’nde, ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski sanayi yönünden şehir merkezi istikametine giden Muhammet Berdan Ç. (21) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, kavşakta Tolga S. (22) idaresindeki 34 KD 2931 plakalı otomobille çarpıştı.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil yolda savrulurken, yabancı plakalı otomobil, trafik ışık direğini devirip refüje çıkarak durabildi. Kaza sonucunda otomobiller hurdaya dönerken, yaralanan olmaması olayı daha da önemlisi. Olay yerine ulaştıklarında, polis ekipleri kazanın detaylarını incelemeye aldı. Kazaya dair gerekli çalışmaları başlatan ekipler, konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.