Aksaray’da İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

KAZA DETAYLARI

Aksaray’ın Eskil ilçesinde, Böğet köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında toplamda 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası her iki araç yol kenarındaki mısır tarlasına düştü. Olay, akşam saatlerinde Eşmekaya-Eskil karayolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ali D. yönetimindeki 68 AEA 982 plakalı otomobil ile Fatih Ş. yönetimindeki 06 AEC 75 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıkarak mısır tarlasına savruldu.

YARDIM EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Kaza anını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza neticesinde 68 AEA 982 plakalı araçta bulunan sürücü Ali D. ve eşi Elif D., diğer araçta bulunan sürücü Fatih Ş. ile beraber Zeynep Ş., Serpil Ş., Ebubekir Ş. ve Ömer Ş. yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kazanın ardından ilgili yetkililer tarafından olayla ilgili bir inceleme başlatıldı. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili gelişmeler takip edilirken, kazaya neden olan faktörlerin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.