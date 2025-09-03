Aksaray’da İki Kardeş Taşeron İşçiye Ateş Açtı

OLAYIN DETAYLARI

Aksaray’da inşaatta çalışan ve birkaç gün önce işten çıkarılan iki kardeş, ödemelerini alamadıkları taşeron firma yetkilisine ateş açtı. Taşeron firma yetkilisi yaralanırken, olayla ilişkisi olmayan bir başka işçi de seken kurşun sonucu yaralandı. Olay, Aksaray Yeni Sanayi Sitesi U8 blokta yer alan bir iş yerinde gerçekleşti.

ÇATIŞMA VE ATEŞ AÇMA

Edinilen bilgilere göre, taşeron firma sahibi olan Erdal P. (40), malzeme almak için dükkana geldiği sırada, işten çıkardığı Yusuf ve Dünyamin B. kardeşlerle karşılaştı. Aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yusuf B., yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Erdal P. üstüne ateş açtı. Açılan ateşte Erdal P. yaralanırken, seken kurşun iş yerinde çalışan ve olayla alakası olmayan Yunus Ö.’ye de isabet etti.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ GÖREVDEN HIZLA HABERDAR OLDU

Silah seslerini duyan diğer esnaflar, durumu hemen 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonucu olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı. Yapılan incelemelerde olay yerinden bir araçla uzaklaşan iki kardeş, Aksaray – Ankara kara yolu üzerinde Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İŞ YERİ SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Olayın yaşandığı iş yerinin sahibi Hacı Berat Bektaş, “Altımızda çalışmış olan taşeron firma, kendi altında çalıştırdığı elemanlara parasını ödemediğinden dolayı taşeron firma sahibini gelip dükkanda kurşunluyor. Olayın bizimle hiçbir alakası yoktur” diye konuştu.