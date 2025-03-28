Aksaray’da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞMASI SONUCU KAZA MEYDANA GELDİ

Aksaray’da iki aracın çarpışmasıyla gerçekleşen trafik kazasında bir otomobilin tekeri yerinden koptu. Bu kaza sonucunda üç kişi yaralandı. Kaza, Aksaray-Konya Karayolu’nun 15. kilometresinde meydana geldi.

YOLDA ANİDEN ÖNÜNE ÇIKTI

Alınan bilgilere göre, Konya’dan Aksaray yönüne ilerleyen S.A. (63) yönetimindeki 58 DE 359 plakalı otomobil, aniden yola çıkan G.K. (39) yönetimindeki 34 SVC 69 plakalı Mercedes marka araçla çarpıştı. Kazada, büyük ölçüde hasar gören 58 plakalı aracın sağ tekeri yerinden fırlarken, sürücü S.A. ve yanındaki kızı G.A. (25) ile Mercedes’in sürücüsü G.K. yaralandı.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE HABER VERİLDİ

Kazayı gören diğer sürücüler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi gören yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.