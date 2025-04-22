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Aksaray’da İnşaat Düşmesi, İşçi Öldü

İŞÇİ DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Aksaray’da inşaat halinde bulunan bir binanın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti. Paşacık Mahallesi’ndeki inşaata ait 3. kattaki iskelede boya yapan R.Ç, dengesini kaybederek aşağıya düştü.

OLAY YERİNE ACİL SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarın yapılmasının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde, R.Ç’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. İşçinin cenazesi daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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