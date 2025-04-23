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Aksaray’da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Aksaray’da bir inşaat işçisi, çalıştığı iskelenin üstünde düşerek ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Olay, Paşacık Mahallesi’nde gerçekleşti.

İSKELEDEN DÜŞME ANI

59 yaşındaki Remzi Çar, boyacı olarak çalıştığı inşaatın dış cephesine kurulu iskelenin üzerinde boya yaparken dengesini kaybedip yaklaşık 4 metre yüksekten aşağıya düştü. Çevrede bulunanlar, yaralı işçiyi kanlar içinde görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı işçiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine taşıdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Remzi Çar kurtarılamadı ve hayata veda etti. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca bir tahkikat başlatıldı. Remzi Çar’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu bilgisi alındı.

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