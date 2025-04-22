Aksaray’da İnşaat İşçisi Düştü, Hayatını Kaybetti

Aksaray’da inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti. Olay, Paşacık Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 yaşındaki Remzi Çar, boya yaparken iskelede dengesini kaybedip yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Düşme sonucu kanlar içinde kalan işçiyi gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı işçiye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine ulaştırdı. Burada tedaviye alınan Remzi Çar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Remzi Çar’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.