Aksaray’da İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Aksaray’da inşaat iskelesinden düşerek ağır yaralanan bir inşaat işçisi, hastanede hayatını kaybetti. Olay, Paşacık Mahallesi’ndeki bir inşaatta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, boyacı olarak görev yapan 59 yaşındaki Remzi Çar, iskelede boya yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Düşme sırasında kanlar içinde kalan işçiyi gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletti. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı işçiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine sevk etti. Burada tedavi edilen Remzi Çar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili tahkikat başlattı.

AİLESİ VE GEÇMİŞİ

Remzi Çar’ın evli olduğu ve 3 çocuk babası olduğu bilgisi edinildi. Olayın ardından, işçinin çalıştığı inşaatta güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor. Bu tür iş kazalarının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor.