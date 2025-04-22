Aksaray’da İş Kazası, Hayat Kaybı

Aksaray’da çalıştığı inşaatın iskelesinden düşerek ağır yaralanan inşaat işçisi, hastanede hayatını kaybetti. Olay, Paşacık Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, boyacı olarak çalışan 59 yaşındaki Remzi Çar, inşaatın dış cephesine kurulu iskelede boya yaptığı sırada aniden dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağıya düştü. Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan işçiyi gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

OLAY YERİNE İNCELEME YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra ambulans ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Remzi Çar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir tahkikat başlattı.

YAKINLARI KAYBINI ÜZÜNTÜYLE KARŞILADI

Remzi Çar’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu aktarıldı. Yaşanan olay, inşaat sektöründe güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.