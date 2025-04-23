Aksaray’da İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

Aksaray’da çalıştığı inşaatın iskelesinden düşerek ağır yaralanan inşaat işçisi, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olay, Paşacık Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 yaşındaki Remzi Çar, boyacı olarak çalışıyordu ve inşaatın dış cephesinde bulunan iskelede boya yaptığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 4 metre yüksekten düştü.

OLAY YERİNDE YARDIM EDİLDİ

Yaralanan işçiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü.

BAŞSAVCILIK TAHKİKAT BAŞLATTI

Burada tedavi altına alınan Remzi Çar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili tahkikat başlattı. İfadelere göre, Remzi Çar’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.