Aksaray’da İskleden Düşen Adam Öldü

OLAYIN DETAYLARI

Aksaray’da bir inşaatta çalışırken iskeleden düşen Remzi Çar (55), hayatını kaybetti. Olay, Paşaçık Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda saat 15.30 sıralarında 5 katlı bir binanın zemin katındaki dükkan bölümünde gerçekleşti. Remzi Çar, iskele üzerinde boya yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Durumu gören çevredekiler hızlıca polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 çocuk babası Remzi Çar’a müdahale etti; ancak onun yaşamını kurtaramadı. Çar’ın cansız bedeni, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.