Haberler

Aksaray’da Jandarma Radarla Hız Denetimi

TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILDI

Aksaray’da jandarma, bayram döneminde artan trafik yoğunlukları nedeniyle kazaların önlenmesi için radar denetimlerini artırdı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, hem can hem de mal kaybını minimize etmek amacıyla alınan önlemleri güçlendirdi. Otoyol, karayolu, ilçe, belde ve köy yollarında görev yapan trafik jandarmaları, bayram boyunca sürekli olarak denetim gerçekleştirecek.

RADAR UYGULAMALARI GECE VE GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR

Trafik jandarmaları, şehir genelindeki tüm ana yollar üzerinde hem gece hem de gündüz radarla hız denetimi yapıyor. Aşırı hızın önlenmesi için yollara konulan ‘Radar denetimi’ tabelaları dikkat çekiyor. Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir halindeyken de radar denetimi gerçekleştiriyor. Yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın, huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla denetimlerimize gece gündüz aralıksız devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Jandarmadan Başarılı Denetimler: 206 Gözaltı

Muş'ta düzenlenen jandarma denetimlerinde 33 bin 173 kişi ve 13 bin 588 araç kontrol edildi. 206 kişi yakalanarak 590 bin 796 TL ceza kesildi.
Haberler

Volkan Konak’ın Hayatını Kaybetmesi Üzdü

Sanatçı Volkan Konak'ın KKTC'de yaşamını yitirmesinin ardından eşi Selma Konak hastane önünde baygınlık geçirdi. Konak'ın eşinin durumu merak konusu oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.