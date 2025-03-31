Aksaray’da Jandarma Radarla Hız Denetimi

TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILDI

Aksaray’da jandarma, bayram döneminde artan trafik yoğunlukları nedeniyle kazaların önlenmesi için radar denetimlerini artırdı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, hem can hem de mal kaybını minimize etmek amacıyla alınan önlemleri güçlendirdi. Otoyol, karayolu, ilçe, belde ve köy yollarında görev yapan trafik jandarmaları, bayram boyunca sürekli olarak denetim gerçekleştirecek.

RADAR UYGULAMALARI GECE VE GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR

Trafik jandarmaları, şehir genelindeki tüm ana yollar üzerinde hem gece hem de gündüz radarla hız denetimi yapıyor. Aşırı hızın önlenmesi için yollara konulan ‘Radar denetimi’ tabelaları dikkat çekiyor. Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir halindeyken de radar denetimi gerçekleştiriyor. Yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın, huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla denetimlerimize gece gündüz aralıksız devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.