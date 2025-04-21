Aksaray’da Kaçak Avcılara Operasyon Yapıldı

KAÇAK AVCILARA YÖNELİK OPERASYON

Aksaray’da yapılan operasyon sonucunda kaçak avcılıkla ilgili olarak jandarma ekipleri, bir barajda yasa dışı av yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahısların tüfekleri ve diğer avcılık ekipmanlarına el konulurken, toplamda 113 bin 310 lira ceza uygulandı. Olay, Mamasın Barajı’nda meydana geldi.

JANDARMA EKİBİ HAREKETE GEÇTİ

Alınan bilgilere göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekibi, barajda kaçak avlanma faaliyetlerinin artığını tespit etti. Bunun üzerine jandarma, tekneyle baraja açılarak gerekli önlemleri aldı. Operasyon anında M.T., S.Ç. ve E.T. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak avcıların yakaladığı 50 kilo sazan cinsi balık tekrar baraj sularına salındı.

ELDEN GEÇİRİLEN EKİPMANLAR VE CEZALAR

Operasyon sırasında ele geçirilen malzemeler arasında 1 adet şişme bot ve 2 adet 200 metre uzunluğunda balık ağı yer aldı. Yakalanan 3 şahsa da 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefetten dolayı kişi başı 37 bin 770 lira olmak üzere toplamda 113 bin 310 lira idari para cezası uygulandı.