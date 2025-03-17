Aksaray’da Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Gözaltı

KAÇAK KAZI OPERASYONU

Aksaray’da define arayışı içinde olan 5 kişi, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Altınkaya İlçe Jandarma Komutanlığı, Altınkaya köyünde 5 kişinin kaçak kazı yaptığına dair bilgi aldı. Bu durum üzerine ekipler, savcılık koordinesinde harekete geçerek köy ve çevresindeki isim ve adresleri tespit edilen şahısları takibe aldı.

TEKNİK TAKİP VE GÖZALTI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda yeterli delillere ulaşan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların gözaltına alınmasının ardından, olay yerinde gerçekleştirilen aramada çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. El konulan malzemelerle birlikte şüpheliler, sorgulama amacıyla İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir tahkikat başlatıldı.