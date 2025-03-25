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Aksaray’da Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı

KAÇAK ÜRÜNLERİ YAKALAMA OPERASYONU

Aksaray’da gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce kaçak mal ele geçiriliyor ve 6 şüpheli gözaltına alınıyor. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine dair 17-23 Mart tarihleri arasında savcılığın koordinasyonu ile 7 farklı operasyon düzenliyor.

ARAMALARDA BULUNAN KAÇAK MALLAR

Yapılan adres aramalarında, gümrük kaçağı olan 12 adet cep telefonu, 8 adet tuşlu telefon, 28 adet farklı emtia, 11 adet akıllı saat, 583 paket sigara, 11 adet elektronik sigara, 78 kilo 775 gram nargile tütünü, 257 kilogram nargile kömürü, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 287 adet fişek ele geçiriliyor. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılıyor.

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