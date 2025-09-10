Aksaray’da Kadın, Heykeli Sarıldı

DUYGUSAL ANLARIN KAYDEDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER

Aksaray’da çekilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Atatürk heykelinin önüne gelen yaşlı bir kadın, aniden heykelin ayaklarına kapanıp buraya sarılarak dakikalarca yerde kaldı. Bu olay meydanda gerçekleşti ve duygu dolu anlar yaşandı.

HEYKELE SARILARAK DUYGULARINI İFADE ETTİ

Kadın, heykelin gövdesine sarıldıktan sonra uzun süre heykeli öperek derin bir sevgi ve saygı gösterdi. Bu sırada kayda alındığını fark eden kadın, yine heykelin ayak kısmına kapanarak yerlerde sürünmeye başladı. O unutulmaz anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.